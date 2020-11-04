Пухлый кролик доказал, что лишний вес может быть очень полезен – забавное видео

Животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ушастый смело может праздновать второй день рождения, который наступил очень неожиданно.

Rabbit Too Heavy for Hawk to Carry Lil rabbit was too chonky to get carried off! 😂😱🐰 Опубликовано ViralHog Понедельник, 2 ноября 2020 г.

Эти кадры были сняты в одном из городов Техаса (США) обычным прохожим. На них видно, как на автомобильной стоянке под деревом сидит ястреб, держа в когтях довольно большого кролика. Спустя несколько секунд он пытается взлететь и унести с собой добычу, но не может оторваться от земли. Несколько раз подлетев и приземлившись обратно, хищник роняет кролика, который благополучно убегает.

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