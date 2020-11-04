Пухлый кролик доказал, что лишний вес может быть очень полезен – забавное видео

Ушастый смело может праздновать второй день рождения, который наступил очень неожиданно.
Rabbit Too Heavy for Hawk to Carry
Lil rabbit was too chonky to get carried off! 😂😱🐰Опубликовано ViralHog Понедельник, 2 ноября 2020 г.
Эти кадры были сняты в одном из городов Техаса (США) обычным прохожим. На них видно, как на автомобильной стоянке под деревом сидит ястреб, держа в когтях довольно большого кролика. Спустя несколько секунд он пытается взлететь и унести с собой добычу, но не может оторваться от земли. Несколько раз подлетев и приземлившись обратно, хищник роняет кролика, который благополучно убегает.
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