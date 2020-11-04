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Перекайфовала: сова слишком сильно расслабилась от ласки и рассмешила Сеть – видео

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (489)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201104/249926122/Perekayfovala-sova-slishkom-silno-rasslabilas-ot-laski-i-rassmeshila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

У этой ручной совы есть слабость, которая из грозного хищника превращает ее в мягкую игрушку.

Сова засыпает, когда ее гладят

Спокойной ночи 

Опубликовано Моя Планета Понедельник, 18 февраля 2019 г.

 

На кадрах видно, как сова сидит на искусственной ветке на столе. Выглядит она бодро, но ровно до того момента, как ее начинает гладить хозяйка. Массаж головы буквально уносит птицу в другую реальность – она закрывает глаза и расслабляется так сильно, что держится когтями лишь рефлекторно, а сама наклоняется назад на 90 градусов. В результате она падает назад настолько, что сама пугается этого, и сразу же поднимается обратно на "ветку" в бодрое положение.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (489)
Теги:
забавные случаи, домашние животные


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