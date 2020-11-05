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Стая гиен напала на льва – видео неравной схватки

Стая гиен застала врасплох одинокого льва – видео неравной схватки зверей

photo: BBC Earth / Youtube
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201105/249929469/Staya-gien-zastala-vrasplokh-odinokogo-lva--video-neravnoy-skhvatki-zverey.html

Дикие животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео, которые держат в напряжении пользователей Сети

Два десятка трусливых гиен с осторожностью пытались разобраться с одним львом, но он не готов был сдаться так просто.

На кадрах видно, как лев в одиночку бродил по местности, когда гиены его заметили и медленно приблизились, окружив со всех сторон. Оказавшись в ловушке среди более 20 гиен, лев старается сохранить спокойствие и грозно рычит на них, пытаясь напугать. Несмотря на свое количество, гиены с излишней осторожностью набрасываются на льва, который дает им жесткий ответ. К счастью, через некоторое время схватку издалека замечает другой лев. Он сразу же направляется к месту битвы, и цари зверей вместе разгоняют гиен – теперь, даже превосходя количеством, они намного слабее.

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Теги:
животные, в мире животных


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