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Лев решил неожиданно разбудить львицу и поплатился за это – видео

Лев решил подшутить над спящей подругой, но сильно пожалел об этом – видео

video: Kruger Sightings / Youtube
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Дикие животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео, которые держат в напряжении пользователей Сети

Этот случай станет для льва уроком на всю жизнь – с противоположным полом нужно быть осторожнее.

На кадрах видно, как лев шаг за шагом медленно крадется к мирно лежащей на дороге львице. Как рассказал автор видео, увидев столь необычное поведение хищника, он понял, что намечается что-то интересное, поэтому и достал камеру.

Когда лев наконец добрался до львицы, он резко укусил ее чуть выше задней лапы. Проснувшись, она сразу же нанесла несколько ударов по морде обидчика, буквально за две секунды перевернулась, встав в готовую к бою позу, и продолжала бить льва лапой. К счастью, он успевал попятиться назад, поэтому вряд ли был ранен.

Автор видео отметил, что чуть позднее к животным присоединились еще два льва из их прайда, и все они обнимались друг с другом, как ни в чем не бывало.

Смотрите на видео также:

Теги:
в мире животных


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