"Жидкими" могут быть не только коты, но и собаки – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Такого питомца можно отправить и на спецоперации чрезвычайной важности по проникновению куда-либо.

На кадрах, снятых во дворе дома, видно, как собака породы аляскинский маламут находится по ту сторону калитки, украшенной различными узорами. Пространство между решетками там довольно маленькое, однако питомец очень хочет вернуться домой, поэтому решает кое-как протиснуться. Сказать, что делает он это успешно, – ничего не сказать. Хоть пролезать через маленькую дырочку было непросто, собака все же оказывается у себя дома и даже пугает сородича внезапным шумом.

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