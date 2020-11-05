Очень ревнивая собака отталкивает невесту от хозяина на свадьбе – забавное видео

Домашнее животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Избавившись от соперницы, собака довольно посмотрела на хозяина и потянулась его целовать.

На кадрах, снятых во время свадебной церемонии в Китае, видно, как жених во время съемок фото стоит рядом с невестой и берет в руки свою собаку породы французский бульдог. Такая компания собаке не нравится, поэтому она недовольно бросает взгляд на девушку и пинает ее задними лапами, отталкивая подальше. Избавившись от невесты, собака мило посмотрела на хозяина и потянулась его целовать.

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