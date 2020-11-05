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Французский бульдог

Очень ревнивая собака отталкивает невесту от хозяина на свадьбе – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (492)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201105/249937259/Ochen-revnivaya-sobaka-ottalkivaet-nevestu-ot-khozyaina-na-svadbe--zabavnoe-video.html

Домашнее животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Избавившись от соперницы, собака довольно посмотрела на хозяина и потянулась его целовать.

 

На кадрах, снятых во время свадебной церемонии в Китае, видно, как жених во время съемок фото стоит рядом с невестой и берет в руки свою собаку породы французский бульдог. Такая компания собаке не нравится, поэтому она недовольно бросает взгляд на девушку и пинает ее задними лапами, отталкивая подальше. Избавившись от невесты, собака мило посмотрела на хозяина и потянулась его целовать.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (492)
Теги:
домашние животные, Свадьба, забавные случаи, Собака


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