Разъяренный питбуль напал на лошадь и сильно об этом пожалел – видео

Собака ни с того ни с сего набросилась на мирно стоящую лошадь, но произошедшее дальше навсегда должно было отбить у нее желание еще раз проявлять агрессию

На кадрах видно, как мужчина стоит у фургона и расчесывает свою лошадь. Неподалеку привязана собака. Она выглядит взволнованной и через некоторое время каким-то образом освобождается от цепи.

На видео напоминают, что питбулей разводили для травли быков, и если плохо обучать этих собак, их инстинкты могут проявиться в любое время. Кроме того, если постоянно держать питбулей на цепи, то это портит им настроение, из-за чего они становятся агрессивными.

Затем собака бежит в сторону лошади и кидается ей прямо на грудь. Та в ответ бьет питбуля сначала передними ногами, а после разворачивается и буквально затаптывает его задними. И в этот момент без замедления очень трудно заметить, что собака просто вылетела из-под ног лошади в левую сторону.

Сам хозяин животных же не может ничего сделать и просто смотрит на происходящее, чтобы не сделать еще хуже.

К счастью, ни собака, ни лошадь не пострадали, а на видео напомнили, что питбули очень энергичные, поэтому если у них не будет активной физической нагрузки, они выйдут из-под контроля, что в данном случае и произошло.

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