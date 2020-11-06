Стая волков напала на медведя гризли, зашедшего на их территорию – захватывающее видео

Численное преимущество волков даже мощного зверя может поставить в затруднительное положение.

Эти удивительные кадры были сняты в Йеллоустонском природном парке (США). По словам автора видео, медведь бродил по долине в поисках пищи и оказался на территории волков. На кадрах видно, как они начали приближаться к гризли, а тот встал на задние лапы, чтобы лучше разглядеть, что происходит.

Увидев всего несколько волков, медведь двинулся к ним, однако это было большой ошибкой – через минуту на помощь к своим прибыли остальные члены стаи. В результате гризли оказался окружен и ему пришлось отбиваться. Однако волки не пытались его сильно ранить или убить, они лишь медленно прогоняли зверя обратно в лес, подальше с их территории.

Как рассказал автор видео, медведь в итоге ушел, и с ним все порядке. Его видели позднее живым и здоровым.

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