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Стая волков напала на медведя гризли, зашедшего на их территорию – захватывающее видео

Стая волков напала на медведя гризли, зашедшего на их территорию – захватывающее видео

photo: Tied To Nature / FB
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201106/249943637/Staya-volkov-napala-na-medvedya-grizli-zashedshego-na-ikh-territoriyu--zakhvatyvayuschee-video.html

Животные – главные герои многих интересных и захватывающих видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров

Численное преимущество волков даже мощного зверя может поставить в затруднительное положение.

Wolves VS GrizzОпубликовано Tied To Nature Пятница, 16 октября 2020 г.

 

Эти удивительные кадры были сняты в Йеллоустонском природном парке (США). По словам автора видео, медведь бродил по долине в поисках пищи и оказался на территории волков. На кадрах видно, как они начали приближаться к гризли, а тот встал на задние лапы, чтобы лучше разглядеть, что происходит.

Увидев всего несколько волков, медведь двинулся к ним, однако это было большой ошибкой – через минуту на помощь к своим прибыли остальные члены стаи. В результате гризли оказался окружен и ему пришлось отбиваться. Однако волки не пытались его сильно ранить или убить, они лишь медленно прогоняли зверя обратно в лес, подальше с их территории.

Как рассказал автор видео, медведь в итоге ушел, и с ним все порядке. Его видели позднее живым и здоровым.

Смотрите на видео также:

Теги:
в мире животных, Медведь


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