17:43 06 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0137
  • 100 RUB4.3756
  • USD3.4000
Поиск
Девушка показала, как ее огромный пес спускается по лестнице, и рассмешила всех – видео

Девушка показала, как ее огромный пес спускается по лестнице, и рассмешила всех – видео

photo: @queen_of_queifs / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (492)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/06/249949348.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201106/249949390/Devushka-pokazala-kak-ee-ogromnyy-pes-spuskaetsya-po-lestnitse-i-rassmeshila-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Процесс спуска по лестнице этого немецкого дога можно смотреть снова и снова, не переставая смеяться.

 

На кадрах видно, как собака породы немецкий дог, которые отличаются своими размерами, стоит на верху лестницы, ведущей на второй этаж. Ступеньки здесь обычного размера и высоты, но в ширины пространства достаточно мало. Хотя в любом случае для такой большой собаки будет тесно. В результате, когда хозяйка просит питомца спуститься вниз, он делает это очень смешно и необычно, растопыривая свои лапы в разные стороны.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (492)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста после выборов в Портленде
В США вспыхнули протесты после выборов - фото
Оппозиция протестует в Кутаиси у здания окружной комиссии - видео
Оппозиция протестует в Кутаиси у здания окружной комиссии - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться