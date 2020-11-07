Хозяйка насыпала коту гору корма и свела его с ума – видео бесценной реакции питомца

Судя по взгляду питомца, он считает свою хозяйку сумасшедшей, а мордочка передает всю гамму эмоций.

На кадрах видно, как кот стоит перед своей миской, в которую хозяйка вот-вот должна насыпать корм. Ничто не предвещает беды, и пушистый готовится к трапезе, однако ее приходится отложить. Хозяйка разыгрывает своего питомца и сыпет корм в миску без остановки, из-за чего она заполняется, и еда сыпется уже на пол. Кот же смотрит на все это с ошеломленными глазами с поджатыми ушками, глядя то на еду, то на хозяйку и пятится назад.

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