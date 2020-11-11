"Ты меня не любишь?": собаке очень не понравилось, что ей насыпали мало корма – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Питомец никак не ожидал такой жадности от хозяйки и его упрекающий взгляд бесценен.

На кадрах видно, как девушка опускает в пакет с кормом мерный стакан, заполняет его полностью, а затем громко выбрасывает лишнее, оставляя внутри лишь маленькую горстку. Ее же она высыпает в миску своему питомцу, который сначала радостно подходит ближе, а затем останавливается и поднимает на хозяйку глаза, словно упрекает ее в жадности.

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