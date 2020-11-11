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Бордер-колли

"Ты меня не любишь?": собаке очень не понравилось, что ей насыпали мало корма – видео

© photo: Sputnik / Alexander Polegenko
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (498)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201111/249996782/Ty-menya-ne-lyubish-sobake-ochen-ne-ponravilos-chto-ey-nasypali-malo-korma--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

 

Питомец никак не ожидал такой жадности от хозяйки и его упрекающий взгляд бесценен.

На кадрах видно, как девушка опускает в пакет с кормом мерный стакан, заполняет его полностью, а затем громко выбрасывает лишнее, оставляя внутри лишь маленькую горстку. Ее же она высыпает в миску своему питомцу, который сначала радостно подходит ближе, а затем останавливается и поднимает на хозяйку глаза, словно упрекает ее в жадности.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (498)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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