"Ты меня не любишь?": собаке очень не понравилось, что ей насыпали мало корма – видео

Питомец никак не ожидал такой жадности от хозяйки и его упрекающий взгляд бесценен.
На кадрах видно, как девушка опускает в пакет с кормом мерный стакан, заполняет его полностью, а затем громко выбрасывает лишнее, оставляя внутри лишь маленькую горстку. Ее же она высыпает в миску своему питомцу, который сначала радостно подходит ближе, а затем останавливается и поднимает на хозяйку глаза, словно упрекает ее в жадности.
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