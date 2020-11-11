Леопард набросился на собаку, но она дала уверенный жесткий отпор – видео

Нападать на спящее животное – большой риск, особенно если это животное очень смелое и не знает слова "страх".
Dog vs Leopard!
Dramatic moment brave dog stands ground against leopard in forestОпубликовано UNREEL Пятница, 25 января 2019 г.
Леопарды на улицах Индии – частое явление. На кадрах видно, как собака мирно лежит на дороге в сафари-парке, когда на нее ни с того ни с сего прыгает леопард. Непонятно, как пес там оказался, но он ни капли не испугался, а, наоборот, моментально вспрыгнул на все лапы и начал лаять на обидчика. Спустя некоторое время леопард скрылся.
Узнав об этом случае, сотрудники сафари-парка заявили, что леопард тихо ушел только потому, что позади собаки стояли машины с людьми. Если бы их не было, собака, по их мнению, не пережила бы нападение.
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