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Хозяин показал необычную реакцию кожи сфинкса на прикосновения – видео

Хозяин показал необычную реакцию кожи сфинкса на прикосновения – видео

photo: u/unnaturalorder / Reddit
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (498)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0b/250001301.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201111/250001339/Khozyain-pokazal-neobychnuyu-reaktsiyu-kozhi-sfinksa-na-prikosnoveniya--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Гладить такого питомца – одно удовольствие, потому что реакция питомца выглядит завораживающе.

На кадрах видно, как кот породы сфинкс сидит на животе хозяина спиной к его лицу. Над хвостом из-за сидячего положения у питомца образовались складки, и когда мужчина прикасается к ним, то они "перемещаются" выше. Стоит хозяину убрать руку, они возвращаются обратно.

Завораживающие кадры набрали почти 8 миллионов просмотров на популярном форуме Reddit.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (498)
Теги:
домашние животные, кошки


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