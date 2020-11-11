Хозяин показал необычную реакцию кожи сфинкса на прикосновения – видео

Гладить такого питомца – одно удовольствие, потому что реакция питомца выглядит завораживающе.
На кадрах видно, как кот породы сфинкс сидит на животе хозяина спиной к его лицу. Над хвостом из-за сидячего положения у питомца образовались складки, и когда мужчина прикасается к ним, то они "перемещаются" выше. Стоит хозяину убрать руку, они возвращаются обратно.
Завораживающие кадры набрали почти 8 миллионов просмотров на популярном форуме Reddit.
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