Хозяин показал необычную реакцию кожи сфинкса на прикосновения – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Гладить такого питомца – одно удовольствие, потому что реакция питомца выглядит завораживающе.

На кадрах видно, как кот породы сфинкс сидит на животе хозяина спиной к его лицу. Над хвостом из-за сидячего положения у питомца образовались складки, и когда мужчина прикасается к ним, то они "перемещаются" выше. Стоит хозяину убрать руку, они возвращаются обратно.

Завораживающие кадры набрали почти 8 миллионов просмотров на популярном форуме Reddit.

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