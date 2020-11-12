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Сова

Парень решил завести себе сову, но она случайно оказалась кошкой – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (499)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0c/250009790.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201112/250009873/Paren-reshil-zavesti-sebe-sovu-no-ona-sluchayno-okazalas-koshkoy--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

"Хотел сову завести, чтобы она угукала", – говорит мужчина. Но что-то пошло не по плану.

 

На кадрах видно, как сова сидит на спинке стула. Автор видео в это время говорит: "Хотел сову завести, чтобы она угукала, а она мяукает". И в это время птица издает действительно похожие на мяуканье пищащие звуки. Причем они больше похожи на звуки крохотного котенка.

Пользователи Сети посоветовали автору видео завести кошку, чтобы хоть она "угукала".

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (499)
Теги:
забавные случаи, домашние животные


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