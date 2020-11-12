Парень решил завести себе сову, но она случайно оказалась кошкой – забавное видео

"Хотел сову завести, чтобы она угукала", – говорит мужчина. Но что-то пошло не по плану.
На кадрах видно, как сова сидит на спинке стула. Автор видео в это время говорит: "Хотел сову завести, чтобы она угукала, а она мяукает". И в это время птица издает действительно похожие на мяуканье пищащие звуки. Причем они больше похожи на звуки крохотного котенка.
Пользователи Сети посоветовали автору видео завести кошку, чтобы хоть она "угукала".
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