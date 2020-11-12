Задумалась о вкусняшках: кошка летает в облаках с бесценным выражением мордочки – видео

Примерно так выглядим все мы в глазах других людей, когда думаем о своем в людном месте.

Опубликовано Reddit Среда, 28 октября 2020 г.





На кадрах видно, как белая кошка лежит на картонной коробке посреди комнаты с приподнятой вверх головой. Взгляд питомца словно направлен в бесконечность, потому что глаза ни на чем не сфокусированы и даже приближение хозяина не отвлекает кошку от мыслей. О чем же она думает? О бесконечном корме? Или о бесконечных ласках? Или представляет себя королевой мира? К сожалению, нам этого не узнать.

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