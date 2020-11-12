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Задумалась о вкусняшках: кошка летает в облаках с бесценным выражением мордочки – видео

Задумалась о вкусняшках: кошка летает в облаках с бесценным выражением мордочки – видео

photo: u/superKots / Reddit
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (499)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201112/250011258/Zadumalas-o-vkusnyashkakh-koshka-letaet-v-oblakakh-s-bestsennym-vyrazheniem-mordochki--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Примерно так выглядим все мы в глазах других людей, когда думаем о своем в людном месте.

Опубликовано Reddit Среда, 28 октября 2020 г.


На кадрах видно, как белая кошка лежит на картонной коробке посреди комнаты с приподнятой вверх головой. Взгляд питомца словно направлен в бесконечность, потому что глаза ни на чем не сфокусированы и даже приближение хозяина не отвлекает кошку от мыслей. О чем же она думает? О бесконечном корме? Или о бесконечных ласках? Или представляет себя королевой мира? К сожалению, нам этого не узнать.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (499)
Теги:
домашние животные, кошки, забавные случаи


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