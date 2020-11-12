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Синица

Птица реанимировала сородича после его столкновения с окном – удивительное видео

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0c/250013084.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201112/250013161/Ptitsa-reanimirovala-sorodicha-posle-ego-stolknoveniya-s-oknom--udivitelnoe-video.html

Животные – главные герои многих интересных и удивительных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров

Настоящий друг не бросал попыток помочь пострадавшему товарищу и смог сотворить чудо.

Bird Revived by Friend After Bumping Into WindowОпубликовано ViralHog Четверг, 5 ноября 2020 г.

 

На кадрах видно, как на стульчике перед с наружной стороны стеклянной двери на спине лежит синица. Она не двигается, и кажется, что ей уже ничем не помочь. Вот только другая птичка так не думает. Она прыгает вокруг пострадавшего товарища и клюет его с разных сторон то за перья, то за шею, то за лапки. В конце концов синица "оживает" и садится с растопыренными лапками. Видимо, она не понимает, что происходит, и еще не оправилась от сильного удара. Еще после нескольких "поцелуев" от другой птички, она уже оправляется полностью, и они улетают вдвоем.

Смотрите на видео также:



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