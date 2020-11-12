Птица реанимировала сородича после его столкновения с окном – удивительное видео

Настоящий друг не бросал попыток помочь пострадавшему товарищу и смог сотворить чудо.

На кадрах видно, как на стульчике перед с наружной стороны стеклянной двери на спине лежит синица. Она не двигается, и кажется, что ей уже ничем не помочь. Вот только другая птичка так не думает. Она прыгает вокруг пострадавшего товарища и клюет его с разных сторон то за перья, то за шею, то за лапки. В конце концов синица "оживает" и садится с растопыренными лапками. Видимо, она не понимает, что происходит, и еще не оправилась от сильного удара. Еще после нескольких "поцелуев" от другой птички, она уже оправляется полностью, и они улетают вдвоем.

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