Девушка надела на ужин сережки в виде пауков и забыла о них – смешное видео

Реакция девушки, случайно увидевшей в отражении страшного паука прямо на ухе, бесценна.
На кадрах видно, как девушка сидит за столом и обедает, параллельно что-то рассказывая на камеру. Сначала она даже не смотрит в телефон, но через несколько секунд бросает на него взор и ужасается – на ее ухе сидит огромный паук. От испуга главная героиня видео вскакивает и пытается снять паука, но сразу же понимает в чем дело и начинает смеяться. Надпись на видео же гласит: "Я действительно забыла, что на мне были сережки в виде пауков".
Видео настолько понравилось пользователям, что оно набрало свыше 19 миллионов просмотров.
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