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Девушка надела на ужин сережки в виде пауков и забыла о них – смешное видео

Девушка надела на ужин сережки в виде пауков и забыла о них – смешное видео

photo: @malvarawdoe / TikTok
Видеоклуб
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201113/250027697/Devushka-nadela-na-uzhin-serezhki-v-vide-paukov-i-zabyla-o-nikh--smeshnoe-video.html

Фейлы и неудачи – главные атрибуты многих веселых видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров

Реакция девушки, случайно увидевшей в отражении страшного паука прямо на ухе, бесценна.

 

На кадрах видно, как девушка сидит за столом и обедает, параллельно что-то рассказывая на камеру. Сначала она даже не смотрит в телефон, но через несколько секунд бросает на него взор и ужасается – на ее ухе сидит огромный паук. От испуга главная героиня видео вскакивает и пытается снять паука, но сразу же понимает в чем дело и начинает смеяться. Надпись на видео же гласит: "Я действительно забыла, что на мне были сережки в виде пауков".

Видео настолько понравилось пользователям, что оно набрало свыше 19 миллионов просмотров.

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Теги:
забавные случаи


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