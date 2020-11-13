"Это я пытаюсь не кашлять на людях": странные движения собаки рассмешили соцсети – видео

В свете последних событий в мире, каждый пользователь соцсетей нашел в этом питомце себя.
На кадрах видно, как собака породы хаски сидит на полу и очень странным взглядом, с выпученными глазами смотрит на хозяина. А затем мышцы шеи питомца начинают сокращаться, что очень похоже на то, как люди обычно сдерживают кашель. В свете последних событий в мире, пользователи Сети и обратили на это внимание. Более знающие люди в комментариях подсказали: это обратное чихание, которое может проявляться у собак по разным причинам, и оно не является опасным или вредным. Надпись на видео же гласит: "Это я, пытающийся сдержать кашель в общественном месте".
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