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Это я пытаюсь не кашлять на людях: странные движения собаки рассмешили Сеть – видео

"Это я пытаюсь не кашлять на людях": странные движения собаки рассмешили соцсети – видео

photo: @elliecroft24 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (501)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201113/250029459/Eto-ya-pytayus-ne-kashlyat-na-lyudyakh-strannye-dvizheniya-sobaki-rassmeshili-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

В свете последних событий в мире, каждый пользователь соцсетей нашел в этом питомце себя.

 

На кадрах видно, как собака породы хаски сидит на полу и очень странным взглядом, с выпученными глазами смотрит на хозяина. А затем мышцы шеи питомца начинают сокращаться, что очень похоже на то, как люди обычно сдерживают кашель. В свете последних событий в мире, пользователи Сети и обратили на это внимание. Более знающие люди в комментариях подсказали: это обратное чихание, которое может проявляться у собак по разным причинам, и оно не является опасным или вредным. Надпись на видео же гласит: "Это я, пытающийся сдержать кашель в общественном месте".

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (501)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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