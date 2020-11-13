Гольфист совершил фантастический удар через воду и покорил Сеть – видео

Многие спортивные эксперты назвали этот удар одним из самых удивительных в истории гольфа и даже чудом

Думаете, он перекинул мяч сверху? Ошибаетесь! Перфекционисты могут смотреть это видео вечно.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 - on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH — The Masters (@TheMasters) November 10, 2020

На этом видео показан удар гольфиста по имени Джон Рам, который считается лучшим среди всех своих коллег по спорту. На кадрах видно, как он мужчина стоит у озера и наносит удар по мячу, переправляя его по поверхности воды, словно это обычный газон. После того, как мяч оказался снова на суше, он аккуратно покатился дальше, повернул в сторону и продолжил свой путь прямиком в лунку. Примечательно, что в этот день у Рама был день рождения, и в подарок он получил вот такой взрыв популярности.

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