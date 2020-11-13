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Гольф

Гольфист совершил фантастический удар через воду и покорил Сеть – видео

© CC0 / Pixabay
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0d/250031661.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201113/250031745/Golfist-sovershil-fantasticheskiy-udar-cherez-vodu-i-pokoril-Set--video.html

Многие спортивные эксперты назвали этот удар одним из самых удивительных в истории гольфа и даже чудом

Думаете, он перекинул мяч сверху? Ошибаетесь! Перфекционисты могут смотреть это видео вечно.

На этом видео показан удар гольфиста по имени Джон Рам, который считается лучшим среди всех своих коллег по спорту. На кадрах видно, как он мужчина стоит у озера и наносит удар по мячу, переправляя его по поверхности воды, словно это обычный газон. После того, как мяч оказался снова на суше, он аккуратно покатился дальше, повернул в сторону и продолжил свой путь прямиком в лунку. Примечательно, что в этот день у Рама был день рождения, и в подарок он получил вот такой взрыв популярности.

Смотрите на видео также:



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