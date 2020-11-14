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Бродячий пес

Смелый пес бросился на акулу, проплывающую рядом с хозяйкой – видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Видеоклуб
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201114/250032095/Smelyy-pes-brosilsya-na-akulu-proplyvayuschuyu-ryadom-s-khozyaykoy--video.html

Животные – главные герои многих интересных видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Хоть хищник и был в нескольких метрах от женщины, с таким псом хоть в акулий бассейн прыгать.

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Публикация от Back 2 Basics Adventures (@b2badventures)

На кадрах видно, как небольшая акула плавает у берега, где привязана яхта, буквально в нескольких метрах от автора видео. Внезапно в кадре появляется собака, которая набрасывается на неожиданного гостя. Тот, конечно, успел уплыть, но женщину такое решение питомца все же поначалу сильно напугало. А акула, видимо, уплыла так быстро, что пес даже не понял, что произошло, и продолжил ее высматривать.

Смотрите на видео также:

Теги:
животные, Акула, Собака


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