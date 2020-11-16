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Кошка из приюта сама выбрала себе хозяйку – от этого видео вы расплыветесь в улыбке

Девушка пришла в приют выбрать кошку, случившегося там не ожидал никто – видео

photo: @katesalm0n / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (502)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201116/250055710/Devushka-prishla-v-priyut-vybrat-koshku-sluchivshegosya-tam-ne-ozhidal-nikto--video.html

Животные – главные герои многих интересных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

 

Муки выбора обошли девушку стороной, а от умилительных кадров расплылись в улыбке миллионы пользователей.

На кадрах видно, как девушка стоит в приюте около клеток для животных в обнимку с рыжей кошкой, которая совсем не хочет ее отпускать. Пушистая уткнулась в шею своей новой хозяйки и очень мило мяукает. Девушка же говорит, что готова заплакать и сама тоже не может отпустить кошку, поэтому забирает ее домой. Теперь она выкладывает фото своего нового питомца в TikTok и Instagram.

Само видео на ее странице же стало вирусным и набрало почти четыре миллиона лайков.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (502)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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