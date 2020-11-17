Хитрый кот нашел управу на очень надоедливого пса – смешное видео

На кадрах видно, как пес прижал к стенке котика, которому не очень нравится происходящее. И пушистый решает сделать умный ход. Он проходит меж прутьев ограждающих часть комнаты забора и заманивает туда своего четвероногого друга. После этого ловким движением лапки кот закрывает дверь, запирая пса.
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