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Хитрый кот нашел управу на слишком надоедливого пса – забавное видео

Хитрый кот нашел управу на очень надоедливого пса – смешное видео

photo: @DakotaLameHumor / Twitter
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (502)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201117/248730906/Khitryy-kot-nashel-upravu-na-ochen-nadoedlivogo-psa--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Хитрость и ум – неотъемлемая часть пушистых питомцев, которой многие могут позавидовать.

На кадрах видно, как пес прижал к стенке котика, которому не очень нравится происходящее. И пушистый решает сделать умный ход. Он проходит меж прутьев ограждающих часть комнаты забора и заманивает туда своего четвероногого друга. После этого ловким движением лапки кот закрывает дверь, запирая пса.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (502)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, животные, кошки, Собака


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