Хитрый кот нашел управу на очень надоедливого пса – смешное видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Хитрость и ум – неотъемлемая часть пушистых питомцев, которой многие могут позавидовать.

На кадрах видно, как пес прижал к стенке котика, которому не очень нравится происходящее. И пушистый решает сделать умный ход. Он проходит меж прутьев ограждающих часть комнаты забора и заманивает туда своего четвероногого друга. После этого ловким движением лапки кот закрывает дверь, запирая пса.

Смотрите на видео также: