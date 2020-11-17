Теперь похудеет: неудачное знакомство кота с автоматической кормушкой попало на видео

За право пообедать придется сражаться изо всех сил с этим незваным механическим гостем.

На кадрах видно, как на полу стоит круглая автоматическая кормушка с выемкой для корма – она заполняется сама по расписанию. Вот только домашнему питомцу такое чудо техники нравится не очень. Кот подходит к кормушке очень осторожно и медленно, но все же не решает ей довериться, поэтому бьет по ней лапой, чтобы корм высыпался наружу. Ну а с пола есть уже привычнее и безопаснее.

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