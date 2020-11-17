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Теперь похудеет: неудачное знакомство кота с автоматической кормушкой попало на видео

Теперь похудеет: неудачное знакомство кота с автоматической кормушкой попало на видео

photo: @sir_franklin_the_cat / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (503)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/11/250070766.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201117/250070804/Teper-pokhudeet-neudachnoe-znakomstvo-kota-s-avtomaticheskoy-kormushkoy-popalo-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

За право пообедать придется сражаться изо всех сил с этим незваным механическим гостем.

 

На кадрах видно, как на полу стоит круглая автоматическая кормушка с выемкой для корма – она заполняется сама по расписанию. Вот только домашнему питомцу такое чудо техники нравится не очень. Кот подходит к кормушке очень осторожно и медленно, но все же не решает ей довериться, поэтому бьет по ней лапой, чтобы корм высыпался наружу. Ну а с пола есть уже привычнее и безопаснее.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (503)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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