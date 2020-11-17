Девушка кардинально сменила внешность, реакция отца на ее новый вид бесценна – видео

Взгляд мужчины, его мимика и разочарованный вздох – вместо тысячи слов. К такому он не был готов.
Сначала на кадрах показана девушка с темными волосами и надписью "до". Затем показывается процесс перекрашивания героини видео в светлый цвет, а далее и сам результат с надписью "после". Ну а после этого уже самое главное – реакция отца, заглянувшего в салон, чтобы увидеть, что там делала дочь. В глазах мужчины так и читается вопрос: "Что же ты наделала?"
Смотрите на видео также:
- Девушка залпом выпила ликер из бутылки на глазах у деда, его реакция бесценна
- Девушка показала родителям необычный трюк со стаканом, реакция отца бесценна
- Веселый танец отца с маленькой дочкой принял шокирующий, но смешной оборот