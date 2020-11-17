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Женщине стригут волосы

Девушка кардинально сменила внешность, реакция отца на ее новый вид бесценна – видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201117/250072770/Devushka-kardinalno-smenila-vneshnost-reaktsiya-ottsa-na-ee-novyy-vid-bestsenna--video.html

Старшее поколение редко поддерживает молодое в вопросах смены внешности, и в результате часто оказывается им очень недовольно

Взгляд мужчины, его мимика и разочарованный вздох – вместо тысячи слов. К такому он не был готов.

 

Сначала на кадрах показана девушка с темными волосами и надписью "до". Затем показывается процесс перекрашивания героини видео в светлый цвет, а далее и сам результат с надписью "после". Ну а после этого уже самое главное – реакция отца, заглянувшего в салон, чтобы увидеть, что там делала дочь. В глазах мужчины так и читается вопрос: "Что же ты наделала?"

Смотрите на видео также:

Теги:
дети и родители, забавные случаи


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