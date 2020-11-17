Девушка кардинально сменила внешность, реакция отца на ее новый вид бесценна – видео

Старшее поколение редко поддерживает молодое в вопросах смены внешности, и в результате часто оказывается им очень недовольно

Взгляд мужчины, его мимика и разочарованный вздох – вместо тысячи слов. К такому он не был готов.

Сначала на кадрах показана девушка с темными волосами и надписью "до". Затем показывается процесс перекрашивания героини видео в светлый цвет, а далее и сам результат с надписью "после". Ну а после этого уже самое главное – реакция отца, заглянувшего в салон, чтобы увидеть, что там делала дочь. В глазах мужчины так и читается вопрос: "Что же ты наделала?"

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