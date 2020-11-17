20:18 17 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9090
  • 100 RUB4.2949
  • USD3.3004
Поиск
Ты че снимаешь?: кот разозлился на слежку хозяйки за его походом в лоток – смешное видео

"Ты че снимаешь?": кот разозлился на слежку хозяйки за его походом в лоток – смешное видео

photo: 9GAG / FB
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (504)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/11/250073162.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201117/250075976/Ty-che-snimaesh-kot-razozlilsya-na-slezhku-khozyayki-za-ego-pokhodom-v-lotok--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Ролик обрывается на таком моменте, что из-за взгляда питомца за девушку становится страшно.

Cats discover hooman filming themОпубликовано 9GAG Вторник, 13 октября 2020 г.

 

На кадрах видно, как в углу комнаты на лотке сидит серый кот, а более светлая кошка составляет ему компанию. Внезапно он замечает за собой слежку: хозяйка снимает его на телефон откуда-то сверху. Затем кот выходит ближе к девушке и пристально на нее смотрит глазами полными недовольства. А после он направляется, видимо, на лестницу, не сводя глаз с хозяйки, словно говорит: "Ты че снимаешь, а? А ну иди сюда". Кажется, кого-то ждут разборки.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (504)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье - фото
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Жители Еревана рассказали, что думают о российских миротворцах
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться