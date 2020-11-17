"Ты че снимаешь?": кот разозлился на слежку хозяйки за его походом в лоток – смешное видео

Ролик обрывается на таком моменте, что из-за взгляда питомца за девушку становится страшно.
Cats discover hooman filming themОпубликовано 9GAG Вторник, 13 октября 2020 г.
На кадрах видно, как в углу комнаты на лотке сидит серый кот, а более светлая кошка составляет ему компанию. Внезапно он замечает за собой слежку: хозяйка снимает его на телефон откуда-то сверху. Затем кот выходит ближе к девушке и пристально на нее смотрит глазами полными недовольства. А после он направляется, видимо, на лестницу, не сводя глаз с хозяйки, словно говорит: "Ты че снимаешь, а? А ну иди сюда". Кажется, кого-то ждут разборки.
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