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Хозяин показал забавные действия собаки, когда он ее долго не гладит – видео

Хозяин показал забавное поведение собаки, когда ее долго не гладят – видео

photo: @fatboikaid / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (505)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/12/249489665.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201118/249489744/Khozyain-pokazal-zabavnoe-povedenie-sobaki-kogda-ee-dolgo-ne-gladyat--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, питомец очень недоволен бездействием своего друга. Опять все брать в свои лапы!

 

На кадрах видно, как мужчина лежит на диване, а на нем стоит маленькая собака. Она уткнулась своей мордой в его лицо и смотрит ему пристально в глаза. Не получая никакой реакции, питомец начинает судорожно тереться о хозяина, не отводя от него глаз. Но снова никакой реакции! И чем дольше он бездействует, тем активнее собака пытается заставить его себя погладить. Она трется о него, лижет, прыгает, бегает вокруг. Хочешь или нет, а погладить придется.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (505)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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