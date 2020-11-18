Хозяин показал забавное поведение собаки, когда ее долго не гладят – видео

Кажется, питомец очень недоволен бездействием своего друга. Опять все брать в свои лапы!

На кадрах видно, как мужчина лежит на диване, а на нем стоит маленькая собака. Она уткнулась своей мордой в его лицо и смотрит ему пристально в глаза. Не получая никакой реакции, питомец начинает судорожно тереться о хозяина, не отводя от него глаз. Но снова никакой реакции! И чем дольше он бездействует, тем активнее собака пытается заставить его себя погладить. Она трется о него, лижет, прыгает, бегает вокруг. Хочешь или нет, а погладить придется.

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