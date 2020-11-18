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Точно влюбился: прощание кота с гостившей у него кошкой растрогало всех – видео

Точно влюбился: прощание кота с гостившей у него кошкой растрогало всех – видео

photo: @dontstopmeowing / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (506)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/12/250079359.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201118/250079396/Tochno-vlyubilsya-proschanie-kota-s-gostivshey-u-nego-koshkoy-rastrogalo-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

По этой истории можно писать романтическую историю. К счастью, она будет с хэппи-эндом.

 

Как рассказала автор видео, она увидела одноглазую кошку на улице и ей стало ее жалко. В результате было решено забрать животное домой и начать искать ей хозяев. За это время кошка подружилась с домашним котом девушки, и они стали не разлей вода.

Когда хозяева нашлись, пришло время отдавать питомца, но вот коту это понравилось не очень. На кадрах видно, как пушистые лежат в обнимку, отдавать кошку никто без боя не собирается. А на прощание кот целует новую подружку и мило обнимает.

После того, как кошки обрели популярность в Сети, набрав 27 миллионов просмотров, девушка по просьбе пользователей Сети решила все же оставить кошку у себя.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (506)
Теги:
домашние животные, кошки


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