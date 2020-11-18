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Очень воспитанный пес случайно рассыпал корм и решил прибраться – видео

Очень воспитанный пес случайно рассыпал корм и решил прибраться – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (507)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201118/250083578/Ochen-vospitannyy-pes-sluchayno-rassypal-korm-i-reshil-pribratsya--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

По словам хозяйки милого песика по кличке Эдди, он всегда отличался вежливостью и хорошими манерами. Даже будучи щенком! Как отметила Тейлор в интервью The Dodo, он никогда ничего не грызет, не кусается и внимательно слушает хозяев.

 

Действие на видео происходит в отеле, где остались на ночь Эдди с хозяйкой. Чтобы сохранить еду в тепле, девушка накрыла миску полотенцем. Когда песик решил пообедать, он случайно перевернул миску, пытаясь убрать полотенце. Вместо того, чтобы быстро съесть все с пола, Эдди решил прибраться с помощью этого же полотенца. А когда питомец понял, что у него ничего не получается, решил накрыть беспорядок сверху.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (507)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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