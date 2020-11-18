Собака-игроман не может поймать сосиску и срывается на сородиче – смешное видео

"Ну что ты мне мешаешь?! Не видишь, я занят?! Все из-за тебя!" – вольный перевод криков злого песика, который смог набрать 100 миллионов просмотров за три дня.
На кадрах видно, что хозяин устроил своему сиба-ину "игровой автомат" из подручных средств: вырезал в деревянной доске круглые дырки, через которые снизу просовывает сосиску, а пес должен успеть ее схватить. В первый раз у питомца получается не очень, во второй раз – тоже. После третьей неудачи на его морде видно явное раздражение и злость. А слева еще стоит пойнтер, который в принципе ничего не делает, но попадает под горячую лапу сиба-ину.
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