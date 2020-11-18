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Собака-игроман не может поймать сосиску и срывается на сородиче – смешное видео

Собака-игроман не может поймать сосиску и срывается на сородиче – смешное видео

photo: @hunterdesigncompany / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (507)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/12/250085511.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201118/250085554/Sobaka-igroman-ne-mozhet-poymat-sosisku-i-sryvaetsya-na-sorodiche--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих смешных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

"Ну что ты мне мешаешь?! Не видишь, я занят?! Все из-за тебя!" – вольный перевод криков злого песика, который смог набрать 100 миллионов просмотров за три дня.

 

На кадрах видно, что хозяин устроил своему сиба-ину "игровой автомат" из подручных средств: вырезал в деревянной доске круглые дырки, через которые снизу просовывает сосиску, а пес должен успеть ее схватить. В первый раз у питомца получается не очень, во второй раз – тоже. После третьей неудачи на его морде видно явное раздражение и злость. А слева еще стоит пойнтер, который в принципе ничего не делает, но попадает под горячую лапу сиба-ину.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (507)
Теги:
домашние животные, Собака, забавные случаи


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