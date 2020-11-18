Любитель растений показал, как много они двигаются за 24 часа – удивительное видео

Вы даже представить себе не могли, что за вашей спиной ежедневно происходит столько всего.
На кадрах видно, как около стенки, рядом с окном, стоит около десятка цветов в горшках. Все они из семейства Марантовые и известны ботаникам любовью к движениям. В течении 24 часов они то поднимают, то опускают листья, что выглядит очень завораживающе – словно они какое-то время бодрствуют, а потом отдыхают.
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