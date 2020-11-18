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Цветок Рождественская звезда

Любитель растений показал, как много они двигаются за 24 часа – удивительное видео

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201118/250086225/Lyubitel-rasteniy-pokazal-kak-mnogo-oni-dvigayutsya-za-24-chasa--udivitelnoe-video.html

Некоторые пользователи сравнили это с тем, как незаметно для глаз родителей растут дети, но на самом деле изменения в этом процессе хорошо видны со стороны

Вы даже представить себе не могли, что за вашей спиной ежедневно происходит столько всего.

 

На кадрах видно, как около стенки, рядом с окном, стоит около десятка цветов в горшках. Все они из семейства Марантовые и известны ботаникам любовью к движениям. В течении 24 часов они то поднимают, то опускают листья, что выглядит очень завораживающе – словно они какое-то время бодрствуют, а потом отдыхают.

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