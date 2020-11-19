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Хозяин решил разыграть своих котов скотчем в дверном проеме, и у него получилось – видео

Хозяин решил разыграть своих котов скотчем в дверном проеме, и у него получилось – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (509)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/13/250097044.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201119/250097084/Khozyain-reshil-razygrat-svoikh-kotov-skotchem-v-dvernom-proeme-i-u-nego-poluchilos--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Неожиданное невидимое препятствие "взорвало" мозг питомцев, и их реакции бесценны.

 

На кадрах видно, как в дверном проеме ну уровне груди кошек натянут скотч. По словам хозяина, после подготовки ловушки он позвал питомцев обедать. Через несколько секунд в кадре появляется рыжий кот, который немного спотыкается, но продолжает свой путь. Второй питомец же бежал быстрее, а потом потерял равновесие, и его занесло – прямиком в камеру, лежащую на полу. От этого она перевернулась и появилась возможность увидеть ошеломленного кота, лежащего на полу и смотрящего в дверной проем.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (509)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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