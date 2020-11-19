Хозяин решил разыграть своих котов скотчем в дверном проеме, и у него получилось – видео

Неожиданное невидимое препятствие "взорвало" мозг питомцев, и их реакции бесценны.

На кадрах видно, как в дверном проеме ну уровне груди кошек натянут скотч. По словам хозяина, после подготовки ловушки он позвал питомцев обедать. Через несколько секунд в кадре появляется рыжий кот, который немного спотыкается, но продолжает свой путь. Второй питомец же бежал быстрее, а потом потерял равновесие, и его занесло – прямиком в камеру, лежащую на полу. От этого она перевернулась и появилась возможность увидеть ошеломленного кота, лежащего на полу и смотрящего в дверной проем.

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