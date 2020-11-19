"Аж тошнит": кошка смотрела на ласки хозяйки с другим котом и издала странный звук – видео

Стоит признать, что отвлечь внимание на себя у нее вышло – все в комнате от испуга замолчали.
На кадрах видно, как девушка гладит светло-серого кота, сидящего на кухонном столе. Параллельно она о чем-то говорит с подругой, снимающей этот процесс на камеру. Внезапно за кадром возникает очень странный звук, который даже словами не описать. Естественно, камеру перевели на объект шума – кошку, сидящую на стуле и пристально смотрящую на то, как гладят другого питомца.
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