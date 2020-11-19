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Аж тошнит: кошка смотрела на ласки хозяйки с другим котом и издала странный звук – видео

"Аж тошнит": кошка смотрела на ласки хозяйки с другим котом и издала странный звук – видео

photo: @mollivegarden / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (510)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/13/250099584.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201119/250099638/Azh-toshnit-koshka-smotrela-na-laski-khozyayki-s-drugim-kotom-i-izdala-strannyy-zvuk--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Стоит признать, что отвлечь внимание на себя у нее вышло – все в комнате от испуга замолчали.

 

На кадрах видно, как девушка гладит светло-серого кота, сидящего на кухонном столе. Параллельно она о чем-то говорит с подругой, снимающей этот процесс на камеру. Внезапно за кадром возникает очень странный звук, который даже словами не описать. Естественно, камеру перевели на объект шума – кошку, сидящую на стуле и пристально смотрящую на то, как гладят другого питомца.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (510)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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