Конь увидел на улице игрушечную лошадь и немного растерялся – забавное видео

Молодой скакун с такими "созданиями" в жизни еще не встречался, поэтому его сомнения понять можно.

На кадрах видно, как две наездницы идут по автомобильной дороге на одной из улиц Уэльса. На их пути, рядом с тротуаром, в траве лежит игрушечная лошадь. Заметив ее, молодой конь внезапно остановился и попятился назад. Сначала он осторожно смотрит на мягкую игрушку и боится приблизиться, однако позже все же решил подойти и познакомиться. Но на расстоянии. И лишь когда второй конь подошел вплотную к игрушке, герой видео осмелился тоже подойти максимально близко.

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