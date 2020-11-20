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Конь увидел на улице игрушечную лошадь – его забавная реакция на видео

Конь увидел на улице игрушечную лошадь и немного растерялся – забавное видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
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93055194
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201120/249145756/Kon-uvidel-na-ulitse-igrushechnuyu-loshad-i-nemnogo-rasteryalsya--zabavnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Молодой скакун с такими "созданиями" в жизни еще не встречался, поэтому его сомнения понять можно.

На кадрах видно, как две наездницы идут по автомобильной дороге на одной из улиц Уэльса. На их пути, рядом с тротуаром, в траве лежит игрушечная лошадь. Заметив ее, молодой конь внезапно остановился и попятился назад. Сначала он осторожно смотрит на мягкую игрушку и боится приблизиться, однако позже все же решил подойти и познакомиться. Но на расстоянии. И лишь когда второй конь подошел вплотную к игрушке, герой видео осмелился тоже подойти максимально близко.

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Теги:
забавные случаи, животные


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