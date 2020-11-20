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Пес беззвучно извиняется за погрызенные тапки, но его глаза говорят обо всем – видео

Пес беззвучно извиняется за погрызенные тапки, но его глаза говорят обо всем – видео

photo: @dailymail / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (512)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/14/250104763.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201120/250104800/Pes-bezzvuchno-izvinyaetsya-za-pogryzennye-tapki-no-ego-glaza-govoryat-obo-vsem--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

В некоторых случаях слова излишни, и лишь бесценный взгляд может передать настоящие эмоции.

 

На кадрах видно, как девушка сидит на стуле, а рядом с ней, на втором стуле, расположился английский бульдог. Он пристально смотрит в глаза хозяйке, не двигаясь. Затем девушка спрашивает: "Ты покусал мои тапки?" В ответ пес медленно поднимает лапу и кладет ее на руку хозяйке, все еще не отводя своих глаз от ее. И только после того, как девушка говорит, что все хорошо, и касается своим лбом головы питомца, тот расслабляется и спокойно выдыхает.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (512)
Теги:
домашние животные, Собака, забавные случаи


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