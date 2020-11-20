И так сойдет: неумелая кошка учится материнству, но не очень удачно – забавное видео

Посмотрев на произошедшее, кошка, видимо, решила, что лучше пусть котенком займется человек.
На кадрах видно, как кошка заходит в комнату с котенком в зубах и планирует запрыгнуть на кровать к хозяину. Получается это у нее наполовину – без своего малыша. Посмотрев сверху на лежащего на полу котенка, она просто уходит по своим делам дальше, пока тот мяукает. Этой кошке материнству еще учиться и учиться.
Смотрите на видео также:
- "Ты моя мама?": уличный котенок знакомится с домашней кошкой
- Мамой быть не так просто – смешная подборка видео о неумелых кошках
-
Любая мама позавидует: собака удивила всех моментальным усмирением буйных щенков