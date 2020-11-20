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Кошка породы британская

И так сойдет: неумелая кошка учится материнству, но не очень удачно – забавное видео

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (512)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201120/250107615/I-tak-soydet-neumelaya-koshka-uchitsya-materinstvu-no-ne-ochen-udachno--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Посмотрев на произошедшее, кошка, видимо, решила, что лучше пусть котенком займется человек.

 

На кадрах видно, как кошка заходит в комнату с котенком в зубах и планирует запрыгнуть на кровать к хозяину. Получается это у нее наполовину – без своего малыша. Посмотрев сверху на лежащего на полу котенка, она просто уходит по своим делам дальше, пока тот мяукает. Этой кошке материнству еще учиться и учиться.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (512)
Теги:
животные, забавные случаи, кошки


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