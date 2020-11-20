Лошадь впервые в жизни увидела осла, и ее реакция бесценна – видео

Настолько маленькую "лошадь" она встретить на своем пути, видимо, никак не ожидала.
На кадрах видно, как лошадь выводят из стойла, но через несколько шагов она резко останавливается, смотря куда-то вперед. Внезапно она пугается и начинает пятиться назад, тяжело дыша. Девушка пытается его успокоить, и, кажется, немного получается. А затем она показывает, чего же так испугалась лошадь. Простого осла. Успокоившись, лошадь продолжила пристально смотреть на него, но так и не решила подойти поближе.
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