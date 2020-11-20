Лошадь впервые в жизни увидела осла, и ее реакция бесценна – видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые становятся популярны по всему миру

Настолько маленькую "лошадь" она встретить на своем пути, видимо, никак не ожидала.

На кадрах видно, как лошадь выводят из стойла, но через несколько шагов она резко останавливается, смотря куда-то вперед. Внезапно она пугается и начинает пятиться назад, тяжело дыша. Девушка пытается его успокоить, и, кажется, немного получается. А затем она показывает, чего же так испугалась лошадь. Простого осла. Успокоившись, лошадь продолжила пристально смотреть на него, но так и не решила подойти поближе.

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