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Лев решил проучить леопарда, уснувшего на его территории – видео

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201120/250110940/Lev-reshil-prouchit-leoparda-usnuvshego-na-ego-territorii--video.html

Животные – главные герои многих захватывающих и интересных видео, которые держат в напряжении пользователей Сети

Ну действительно, кому вообще понравится, если к нему в дом вломится чужак, чтобы поспать?

 

На кадрах видно, как леопард лежит на небольшом бугре в сафари-парке. Вокруг него стоят машины с туристами, снимающими все на камеру. Как раз с их стороны и подкрадывается лев, увидевший чужака на своей территории. Леопард, между тем, расслабляется, закрывает глаза и даже не замечает, как к нему вплотную подходит король зверей. Еще несколько секунд и его отдых прерван, а сам пятнистый быстро ретируется, чтобы не пострадать.

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Теги:
в мире животных, животные


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