Лев решил проучить леопарда, уснувшего на его территории – видео

Ну действительно, кому вообще понравится, если к нему в дом вломится чужак, чтобы поспать?

На кадрах видно, как леопард лежит на небольшом бугре в сафари-парке. Вокруг него стоят машины с туристами, снимающими все на камеру. Как раз с их стороны и подкрадывается лев, увидевший чужака на своей территории. Леопард, между тем, расслабляется, закрывает глаза и даже не замечает, как к нему вплотную подходит король зверей. Еще несколько секунд и его отдых прерван, а сам пятнистый быстро ретируется, чтобы не пострадать.

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