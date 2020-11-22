Хозяин необычным способом учит собаку не есть все подряд, и ее реакция бесценна – видео

Владельцы собак с легкостью могут взять этот прием на вооружение. Должно сработать на ура.

На кадрах видно, как собака породы малинуа сидит около своей миски и держит нечто в зубах. Хозяину, в свою очередь, не очень нравится, что его питомец берет в зубы все что попало. Поэтому он решил прибегнуть к необычному способу: игрушечной собакой он сымитировал своего песика, который подошел к миске, взял нечто в зубы, подавился и "умер". Увидев это, собака от шока роняет из зубов то, что держала, и больше это не берет.

Смотрите на видео также: