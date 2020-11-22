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Собака породы малинуа

Хозяин необычным способом учит собаку не есть все подряд, и ее реакция бесценна – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (514)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/15/250124665.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201122/250124702/Khozyain-neobychnym-sposobom-uchit-sobaku-ne-est-vse-podryad-i-ee-reaktsiya-bestsenna--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Владельцы собак с легкостью могут взять этот прием на вооружение. Должно сработать на ура.

 

На кадрах видно, как собака породы малинуа сидит около своей миски и держит нечто в зубах. Хозяину, в свою очередь, не очень нравится, что его питомец берет в зубы все что попало. Поэтому он решил прибегнуть к необычному способу: игрушечной собакой он сымитировал своего песика, который подошел к миске, взял нечто в зубы, подавился и "умер". Увидев это, собака от шока роняет из зубов то, что держала, и больше это не берет.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (514)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, животные, Собака


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