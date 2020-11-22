Российская кибер-деревня будущего стала темой обсуждения №1 в мире – видео

За два дня видео набрало более двух миллионов просмотров и попало в зарубежные СМИ и соцсети.

Этот короткометражный фильм является детищем профессионала в сфере визуальных эффектов Сергея Васильева, создавшего спецэффекты для таких сериалов, как "Чернобыль", "Эпидемия" и другие. В нем он решил показать, что Россия не "технически отсталая страна".

Главный герой – фермер из Рязанской области, который ведет хозяйство с помощью технологий будущего – андроидов. Роботы доят коров, ходят за водой, а дроны пасут овец. Также в кадрах есть летающие машины, летающий вагон "Почты России" и даже корабль пришельцев, который "сдают на металлолом". В конце оказывается, что деревня эта находится на Марсе.

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