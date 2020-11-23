Бить или не бить: задумавшийся о пакости над собакой кот рассмешил Сеть – видео

На кадрах видно, как животные сидят на кресле. Кот сверху смотрит на своего приятеля, который увлечен телевизором. Пушистому передача, видимо, не очень интересна, зато от песика он не может отвести глаз. Кот осматривает друга с головы до хвоста, наклоняет голову в разные стороны, затем поднимает лапу для удара, думает еще несколько секунд и наконец осуществляет задуманное. Правда, безнаказанным пушистый не остался и упал с кресла, когда пес ему ответил.
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