Кот намылился и искупал сам себя, удивив пользователей Сети – видео

На кадрах видно, как хозяин лежит в ванной, заполненной пенной. На краю стоит рыжий кот, который сначала лапой трогает пену, а затем "намазывает" ее себе на голову. После этих процедур пушистый смывает с себя пену водой и довольно отряхивается.
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