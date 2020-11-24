Кот намылился и искупал сам себя, удивив пользователей Сети – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые становятся популярными по всему миру

Люди привыкли к тому, что обычно кошки не любят воду, но есть и такие забавные исключения, становящиеся звездами.

На кадрах видно, как хозяин лежит в ванной, заполненной пенной. На краю стоит рыжий кот, который сначала лапой трогает пену, а затем "намазывает" ее себе на голову. После этих процедур пушистый смывает с себя пену водой и довольно отряхивается.

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