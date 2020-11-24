11:57 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Собака породы боксер

Хозяйка решила принять ванную, но ее собаки этим очень недовольны – смешное видео

© CC0 / Pixabay
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (516)
49 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250142512.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201124/250142552/Khozyayka-reshila-prinyat-vannuyu-no-ee-sobaki-etim-ochen-nedovolny--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему мира

Вечная проблема больших семей – постоянно занятая ванная комната и длинные очереди.

 

На кадрах видно, как девушка лежит в ванне с пеной и отдыхает. Ну почти. Слева от нее, опершись двумя лапами на бортик ванной, стоит пес породы боксер. Его взгляд очень похож на недовольный и раздраженный, словно он ждет хозяйку уже два часа. Но это еще не все: рядом с ним стоит еще один боксер, таким же недовольным взглядом смотрящий на девушку, а слева – еще один песик. Он не такой высокий, но чтобы лучше показать недовольный взгляд, встает на задние лапы.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (516)
Теги:
забавные случаи, домашние животные, животные, Собака


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
В грузинском храме Москвы спустя 100 лет снова зазвонили колокола - видео
В грузинском храме в Москве спустя 100 лет вновь зазвонили колокола - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться