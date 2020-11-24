Хозяйка решила принять ванную, но ее собаки этим очень недовольны – смешное видео

Вечная проблема больших семей – постоянно занятая ванная комната и длинные очереди.
На кадрах видно, как девушка лежит в ванне с пеной и отдыхает. Ну почти. Слева от нее, опершись двумя лапами на бортик ванной, стоит пес породы боксер. Его взгляд очень похож на недовольный и раздраженный, словно он ждет хозяйку уже два часа. Но это еще не все: рядом с ним стоит еще один боксер, таким же недовольным взглядом смотрящий на девушку, а слева – еще один песик. Он не такой высокий, но чтобы лучше показать недовольный взгляд, встает на задние лапы.
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