"Ты мог бы быть гораздо ласковее": любвеобильный кот упрекает своего хозяина – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Все хорошее когда-то кончается, поэтому приходится просить это хорошее еще раз, если намеков не понимают.

На кадрах видно, как мужчина сидит в кресле, а на подлокотнике расположился его пушистый питомец. Ему не нравится, что хозяин уткнулся в свой смартфон, поэтому он напоминает о себе легким прикосновением лапы к руке, а после довольствуется поглаживанием головы. Но все хорошее когда-то кончается, поэтому приходится просить это хорошее еще раз. И так раз за разом, пока не надоест.

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