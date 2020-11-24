"Ты мог бы быть гораздо ласковее": любвеобильный кот упрекает своего хозяина – видео

Все хорошее когда-то кончается, поэтому приходится просить это хорошее еще раз, если намеков не понимают.
Ну погладь меня
Ну погладь меняОпубликовано Узнал сам - расскажи другому Четверг, 11 апреля 2019 г.
На кадрах видно, как мужчина сидит в кресле, а на подлокотнике расположился его пушистый питомец. Ему не нравится, что хозяин уткнулся в свой смартфон, поэтому он напоминает о себе легким прикосновением лапы к руке, а после довольствуется поглаживанием головы. Но все хорошее когда-то кончается, поэтому приходится просить это хорошее еще раз. И так раз за разом, пока не надоест.
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