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Ты мог бы быть гораздо ласковее: любвеобильный кот упрекает своего хозяина – видео

"Ты мог бы быть гораздо ласковее": любвеобильный кот упрекает своего хозяина – видео

photo: Узнал сам - расскажи другому / FB
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (517)
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Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Все хорошее когда-то кончается, поэтому приходится просить это хорошее еще раз, если намеков не понимают.

Ну погладь меня

Ну погладь меня

Опубликовано Узнал сам - расскажи другому Четверг, 11 апреля 2019 г.

 

На кадрах видно, как мужчина сидит в кресле, а на подлокотнике расположился его пушистый питомец. Ему не нравится, что хозяин уткнулся в свой смартфон, поэтому он напоминает о себе легким прикосновением лапы к руке, а после довольствуется поглаживанием головы. Но все хорошее когда-то кончается, поэтому приходится просить это хорошее еще раз. И так раз за разом, пока не надоест.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (517)
Теги:
домашние животные, кошки, забавные случаи


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