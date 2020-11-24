Хозяин решил разыграть йоркширского терьера крохотным кусочком сосиски, но зря – видео

Если с утра шутить над голодным песиком в таком духе, можно нарваться на неприятности.

На кадрах видно, как мужчина режет сосиску сначала пополам, затем одну половинку еще надвое, а после и вовсе отрезает от оставшегося куска десятую часть. Внизу же его ждет голодный йоркширский терьер, предвкушающий вкусный завтрак. В подписи к видео автор даже пошутил: "Не кормил 4 дня, она уже сходит с ума". В итоге он кладет своему питомцу этот кусочек в миску, а в ответ собака злобно рычит и скалит зубы. Кажется, кому-то не поздоровится.

Смотрите на видео также: