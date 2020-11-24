16:09 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Хозяин решил разыграть йоркширского терьера крохотным кусочком сосиски, но зря – видео

Хозяин решил разыграть йоркширского терьера крохотным кусочком сосиски, но зря – видео

photo: @mikkipiki / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (519)
52 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250146849.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201124/250146887/Khozyain-reshil-razygrat-yorkshirskogo-terera-krokhotnym-kusochkom-sosiski-no-zrya--video.html

Домашние животные – главные герои многих интересных и забавных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров

Если с утра шутить над голодным песиком в таком духе, можно нарваться на неприятности.

 

На кадрах видно, как мужчина режет сосиску сначала пополам, затем одну половинку еще надвое, а после и вовсе отрезает от оставшегося куска десятую часть. Внизу же его ждет голодный йоркширский терьер, предвкушающий вкусный завтрак. В подписи к видео автор даже пошутил: "Не кормил 4 дня, она уже сходит с ума". В итоге он кладет своему питомцу этот кусочек в миску, а в ответ собака злобно рычит и скалит зубы. Кажется, кому-то не поздоровится.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (519)
Теги:
животные, домашние животные, забавные случаи, Собака


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
В грузинском храме Москвы спустя 100 лет снова зазвонили колокола - видео
В грузинском храме в Москве спустя 100 лет вновь зазвонили колокола - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться