Реакция спавшей девочки на подаренного щенка покорила Сеть – 35 млн просмотров на видео

Малышка долгое время хотела питомца, изучила вопросы его воспитания и писала письма, как будет заботиться о нем.
Daughter Wakes up to Puppy Surprise Опубликовано ViralHog Понедельник, 16 ноября 2020 г.
Эти милые кадры были сняты в одном из городов США. На кадрах видно, как родители подходят к кровати, где спит их дочь. Отец держит в руках коричневого щенка, а мама – камеру. Питомца кладут на край кровати прямо перед девочкой. У щенка не получается разбудить ребенка, поэтому это делает отец. Испуганная малышка даже не сразу понимает, что происходит, но вскоре замечает щенка и начинает плакать. В слезах она говорит, что это лучший подарок который можно было представить, и благодарит родителей.
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