18:01 24 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9215
  • 100 RUB4.3481
  • USD3.3073
Поиск
Реакция спавшей девочки на подаренного щенка покорила Сеть – 35 млн просмотров на видео

Реакция спавшей девочки на подаренного щенка покорила Сеть – 35 млн просмотров на видео

photo: ViralHog / Youtube
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (520)
82 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250148432.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201124/250148511/Reaktsiya-spavshey-devochki-na-podarennogo-schenka-pokorila-Set--35-mln-prosmotrov-na-video.html

Маленькие дети и их животные – главные герои многих интересных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Малышка долгое время хотела питомца, изучила вопросы его воспитания и писала письма, как будет заботиться о нем.

Daughter Wakes up to Puppy Surprise Опубликовано ViralHog Понедельник, 16 ноября 2020 г.

 

Эти милые кадры были сняты в одном из городов США. На кадрах видно, как родители подходят к кровати, где спит их дочь. Отец держит в руках коричневого щенка, а мама – камеру. Питомца кладут на край кровати прямо перед девочкой. У щенка не получается разбудить ребенка, поэтому это делает отец. Испуганная малышка даже не сразу понимает, что происходит, но вскоре замечает щенка и начинает плакать. В слезах она говорит, что это лучший подарок который можно было представить, и благодарит родителей.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (520)
Теги:
Собака, дети и родители, Дети, домашние животные, животные


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия коронавируса COVID 19 - акция протеста против ограничений и запретов в Лионе, Франция
Мир в ловушке коронавируса: что происходит в странах Европы - фото
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
США вышли из Договора по открытому небу. Чем это обернется - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться