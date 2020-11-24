На Мальте дайвер снял на видео необычную прозрачную рыбу и удивил Сеть

По словам опытного дайвера, за 40 лет ныряний таких существ он еще никогда не встречал.
Diver Finds Jelly-Like Species while Diving in GozoОпубликовано ViralHog Среда, 11 ноября 2020 г.
Дайвер плавал в водах у острова Гоца на Мальте. По его словам, он немного колебался и не знал, стоит ли прикасаться к этому существу. На кадрах видно, что она полностью просвечивается – пальцы мужчины сзади нее хорошо заметны. Видны так же ее внутренние органы создания и его позвоночник. Как рассказал дайвер, по ощущениям существо напоминает дельфина и медузу, оно очень мягкое на ощупь.
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