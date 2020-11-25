"Нормально, нормально": кот по-человечески говорит с моющей его хозяйкой – видео

На кадрах видно, как кот стоит в ванной на двух лапах, опершись на стену. Сзади стоит хозяйка и намыливает пушистого. Она спрашивает питомца: "Тебе нормально?" На что кот после небольшой паузы отвечает мяуканьем, похожим на "нормально". После уточняющего вопроса от хозяйки, пушистый отвечает нечто похожее на "да".
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