"Нормально, нормально": кот по-человечески говорит с моющей его хозяйкой – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Девушка знает, что мстительных котов не стоит обижать, поэтому ее забота об удобстве пушистого вполне оправдана.

На кадрах видно, как кот стоит в ванной на двух лапах, опершись на стену. Сзади стоит хозяйка и намыливает пушистого. Она спрашивает питомца: "Тебе нормально?" На что кот после небольшой паузы отвечает мяуканьем, похожим на "нормально". После уточняющего вопроса от хозяйки, пушистый отвечает нечто похожее на "да".

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