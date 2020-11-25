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Британская короткошерстная кошка

"Нормально, нормально": кот по-человечески говорит с моющей его хозяйкой – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (521)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201125/250151509/Normalno-normalno-kot-po-chelovecheski-govorit-s-moyuschey-ego-khozyaykoy--video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Девушка знает, что мстительных котов не стоит обижать, поэтому ее забота об удобстве пушистого вполне оправдана.

На кадрах видно, как кот стоит в ванной на двух лапах, опершись на стену. Сзади стоит хозяйка и намыливает пушистого. Она спрашивает питомца: "Тебе нормально?" На что кот после небольшой паузы отвечает мяуканьем, похожим на "нормально". После уточняющего вопроса от хозяйки, пушистый отвечает нечто похожее на "да".

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (521)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, кошки


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