Стая диких собак напала на гиену, но в последний момент к ней пришли на помощь – видео

Численное преимущество диких собак едва не оставило детеныша гиены без родной мамы.

Hyena cornered by Wild Dogs calls for backup Hyena cornered by Wild Dogs calls for backup Опубликовано Latest Sightings - Kruger Пятница, 20 ноября 2020 г.

Этот удивительный случай засняли в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. По словам автора видео, гиена потеряла своего детеныша и искала его. Однако раньше нее малыша нашли дикие собаки. Перспектива еще одной жертвы им понравилось, поэтому, застав гиену врасплох, они попытались ее атаковать и выбить из сил. Спустя несколько минут силы гиены действительно иссякли, но, к счастью, в этот момент появился член ее стаи. На двоих дикие собаки нападать уже не решились.

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