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Белка в лесу

Белка наелась забродивших ягод и потеряла над собой контроль – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (521)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201125/250159178/Belka-naelas-zabrodivshikh-yagod-i-poteryala-nad-soboy-kontrol--zabavnoe-video.html

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, пушистое животное унесло куда-то в параллельную вселенную, где ей открылся смысл жизни.

 

На кадрах видно, как белка сидит на небольшой лестнице рядом с глубокой миской, полной то ли орехов, то ли ягод. Поначалу она стоит, застыв в одном положении, а потом странно вытягивается назад, ни разу не моргнув. После белка внезапно хватается за миску, а затем опять вытягивается. Лишь спустя минуту после непонятного поведения она приходит в себя и продолжает набивать рот вкусностями.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (521)
Теги:
в мире животных, животные, забавные случаи


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