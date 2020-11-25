Белка наелась забродивших ягод и потеряла над собой контроль – забавное видео

Животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, пушистое животное унесло куда-то в параллельную вселенную, где ей открылся смысл жизни.

На кадрах видно, как белка сидит на небольшой лестнице рядом с глубокой миской, полной то ли орехов, то ли ягод. Поначалу она стоит, застыв в одном положении, а потом странно вытягивается назад, ни разу не моргнув. После белка внезапно хватается за миску, а затем опять вытягивается. Лишь спустя минуту после непонятного поведения она приходит в себя и продолжает набивать рот вкусностями.

Смотрите на видео также: