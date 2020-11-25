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Когда ему что-то нужно, мы видим это: ждущий внимания хозяев пес рассмешил Сеть – видео

"Когда ему что-то нужно, мы видим это": ждущий внимания хозяев пес развеселил Сеть – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (522)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20201125/250160914/Kogda-emu-chto-to-nuzhno-my-vidim-eto-zhduschiy-vnimaniya-khozyaev-pes-razveselil-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Смотрите на меня, смотрите, я здесь, вы меня видите? Видите? Ну, если видите, слушайте внимательно.

 

На кадрах видно, как пес сидит около входа на кухню, у холодильника, в очень странной позе – на своей пятой точке. Чем-то он напоминает человека, но выглядит это тем не менее странно. Вместе с тем он виляет хвостом, глядя то на мужчину, держащего камеру, то на женщину. И делает это, по словам хозяев, до тех пор, пока все не переключат на него внимание. После этого он "скажет", что хочет.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (522)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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