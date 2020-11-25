"Когда ему что-то нужно, мы видим это": ждущий внимания хозяев пес развеселил Сеть – видео

Смотрите на меня, смотрите, я здесь, вы меня видите? Видите? Ну, если видите, слушайте внимательно.

На кадрах видно, как пес сидит около входа на кухню, у холодильника, в очень странной позе – на своей пятой точке. Чем-то он напоминает человека, но выглядит это тем не менее странно. Вместе с тем он виляет хвостом, глядя то на мужчину, держащего камеру, то на женщину. И делает это, по словам хозяев, до тех пор, пока все не переключат на него внимание. После этого он "скажет", что хочет.

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